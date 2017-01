Eddie Redmayne comparte su fascinante forma de trabajar en papeles cómo The Danish Girl y Theory of Everything la forma de buscar la verdad y cómo cuestiona su instinto en su trabajo y cómo la noción de lo que tiene en su cabeza de lo que un personaje es a veces termina siendo algo diferente en pantalla y con eso nunca te contentas porque uno sólo ve sus fallas.

Cita una frase que dice: “Ser un artista no tiene que ver con el talento y todo eso, tiene que ver con es búsqueda de la perfección con el conocimiento de que nunca no la obtendrás.”

