Eddie Redmayne nos habla de actuación

Eddie Redmayne comparte su fascinante forma de trabajar en papeles cómo The Danish Girl y Theory of Everything la forma de buscar la verdad y cómo cuestiona su instinto en su trabajo y cómo la noción de lo que tiene en su cabeza de lo que un personaje es a veces termina siendo algo diferente en pantalla y con eso nunca te contentas porque uno sólo ve sus fallas.

Cita una frase que dice: “Ser un artista no tiene que ver con el talento y todo eso, tiene que ver con es búsqueda de la perfección con el conocimiento de que nunca no la obtendrás.”

Eddie Redmayne

Eddie Redmayne ha interpretado unos papeles verdaderamente inspiradores, esta búsqueda de la perfección que menciona es sin duda un factor primordial en el éxito que ha tenido como actor.

