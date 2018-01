Directores de festivales coinciden: “EL PÚBLICO ES EL CORAZÓN DEL FESTIVAL”

Así lo demuestra la gran asistencia a las actividades y proyecciones realizadas durante la cuarta jornada de la undécima edición del Festival de Cine Global Dominicano.

(Santo Domingo, 27 de enero de 2018).- Cinco directores de reconocidos festivales del mundo se dieron cita en la cuarta jornada del FCGD. Durante un panel que se desarrolló con una masiva participación, trataron temas como los retos que enfrentan este tipo de eventos, la venta y distribución de películas para su distribución y exhibición, la asistencia del público, procedimientos en que se desarrollan, el costo, publicidad y patrocinio, la cantidad de películas proyectadas y la logística, entre otros temas. Los expositores coincidieron en que el principal propósito es tratar los aspectos fundamentales en la promoción de nuevos talentos del sector cinematográfico.



En el panel “Los festivales de cine y la promoción de nuevos talentos” participaron el director de programación del Miami Film Festival Jaie Laplante; el director del Festival de Cine de Guadalajara, Iván Trujillo; el fundador y director ejecutivo del Festival de Cine Dominicano en Nueva York, Armando Güareño; el director del Seattle Latino Film Festival, Jorge González; Zita Morriña, directora de programación del Festival Internacional del Nuevo Cine de la Habana, y el director y programador del Film Festival Kitzbuehel, Michael Reisch. Omar de la Cruz, director del Festival de Cine Global Dominicano sirvió de moderador. En sus varias intervenciones, coincidieron en que: “el público es el corazón del festival”.



Más temprano, el FCGD dio apertura al IV Mercado de Coproducción con una clase magistral sobre producción abierta al público, impartida por la productora ejecutiva Bárbara Diez. En la exposición se abordaron temas como el cine de autor, la producción creativa, los fondos y cuáles son las herramientas para aprender a financiar un cortometraje.

Tanya Valette, coordinadora del encuentro explicó que el Mercado es un espacio en el que se dan cita productores y realizadores de toda la región, para la presentación de proyectos cinematográficos en desarrollo. También manifestó que en esta edición participan cuatro proyectos dominicanos, uno venezolano, uno puertorriqueño y uno trinitense.

La productora y cineasta Llaima Sanfiorenzo, enfatizó que “la coproducción es algo que ha hecho crecer mucho a los proyectos, sobre todo los latinoamericanos y las coproducciones con Europa. Ésta también aporta muchísimo no solo económicamente sino también a nivel estético, creativo y de asesorías de cómo la película puede crecer trayendo una visión diferente”.

Por otro lado, el invitado especial del FCGD, Jaden Michael se robó una vez más el corazón del pueblo dominicano en un Actor’s Studio Internacional. “Mi mayor logro ha sido recibir el Premio Raíces. Yo siempre me he identificado como dominicano y en un futuro quiero ganar un Oscar pero no para mí sino para mi gente”, señaló.

Para finalizar la noche, en Palacio del Cine de BlueMall se proyectaron los cortometrajes de la sección Mirada al Caribe: “Ausente”, de Vladimir Sosa; “Kafou”, de Bruno Mourral; “Elena”, de Ayerim Villanueva; y “Una decisión”, de Chantal Anthonia. También se presentó la selección de cortometrajes “Mirada a la diáspora”, los cuales son realizados por dominicanos residentes en el extranjero.

Por último, la noche cerró con la proyección de la película nominada al Oscar, “Call me by your name” ante una asistencia masiva.

