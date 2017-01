Si Dios quiere, Yuli se estrena en República Dominicana

Si Dios quiere, Yuli tras su paso por varias muestras internacionales y haber recibido el reconocimiento de Mejor Documental en festivales como el de Trinidad & Tobago y el Caribbean Tales International Film Festival en Toronto, para quienes aún no han visto el documental Si Dios quiere, Yuli (Si Bondye vle, Yuli), podrán hacerlo en la sala del The Colonial Gate 4D Cinema (Santo Domingo) del 10 al 23 de noviembre.

Por su fuerte análisis en materia de derechos humanos ha sido también galardonado con el premio Amnistía Internacional de derechos humanos en el Festival de Trinidad & Tobago.

Si Bondye vle, Yuli es un acercamiento intimista y personal a la inmigración haitiana en República Dominicana a través de la historia de la propia madre del realizador, Yuli, y su familia.

El filme que ha sido producido con el apoyo financiero del proyecto Sparring Partners y de la Fundación Fokal (Haití).

La película estará hasta el 23 de este mes en el Colonial Gate a las 8:15 p.m. Los más importante a destacar en esta cartelera inusual es que el realizador asiste todas las noches para responder las preguntas de los asistentes generando un hermoso cine-forum donde se debatan las ideas.

Jean Jean

Jean Jean (Thomassique, Haití, 12 de septiembre de 1980) es un actor y realizador dominico haitiano también conocido como Juancito, Johnny Jean y Jean Johnnie.

Jean Jean es un actor y realizador nacido en Thomassique (Haití) en 1980 aunque pasa la mayor parte de su vida en República Dominicana, entre la Zona Colonial de la capital de Santo Domingo y el pueblo de Las Matas de Farfán en la provincia de San Juan de la Maguana. En 2003 se gradúa del “Laboratorio de actuación Ángel Haché” de la Escuela Nacional de Arte Dramático. Es miembro fundador del Grupo de Teatro Orgánico y bajo las órdenes de su maestro Ángel Haché, entre 2003 y 2007 montan varias obras que obtuvieron el elogio de la crítica nacional. Durante este tiempo se convierte también en rostro habitual de la incipiente industria cinematográfica dominicana, trabajando bajo las órdenes de los principales directores del país.

En 2011, egresa de la Cátedra de Realización Documental de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, Cuba. Como realizador, ha dirigido varios cortos entre los que destacan Mujer!!! (2009) en homenaje al centenario del nacimiento del profesor Juan Bosch, elegido por la II Muestra de Cine Itinerante del Caribe, y Lo que sueñan las abejas (2010), seleccionado por el Festival de escuelas de cine de Beijing (China). Ha participado en la realización de obras colectivas como la serie documental Ser un ser humano (2010) o el documental experimental Lessons in process coordinado por el realizador canadiense Phillip Hoffman, esta película se estrenó en la Berlinale y en el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano.

En 2015, dirige su ópera prima, el documental Si Bondye vle, Yuli (Si Dios quiere, Yuli), que retrata la lucha permanente de una mujer haitiana que vive en República Dominicana hace más de 35 años, Yuli, la propia madre del director. Este trabajo ha sido galardonado con premios como Mejor Documental en el Trinidad & Tobago Film Festival y en el Caribbean Tales International Film Festival (Canada). Así mismo fue reconocido con el Premio Amnistía Internacional de derechos humanos en Trinidad & Tobago.

Filmografía como director

2015 Si Bondye vle, Yuli. 70min. Doc.

2014 M(other)nity. 4min. Videoarte.

2011 Kemit. Ensayo para el encuentro. 31 min. Doc.

2011 Serie documental Ser un ser humano. Capítulo Mata los Indios. (Codirección) 52min. Doc.

2011 Politik. 12min. Doc.

2011 Luz azul. 11min. Experimental.

2011 Lessons in Process (Codirección). 30min. Doc.

2010 Lo que sueñan las abejas. 14min. Doc.

2010 Serie documental La Habana Invisible. Capítulo “Una palabra, Anna”. 11min. Doc. 2010 Mi gudú gudú. 10min. Doc.

2010 Habana en movimiento. 10min. Doc.

2009 Una antigua ilusión. 10min. Doc.

2009 Henry. 3min. Doc.

2009 Mujer!!!. 3min. Ficción.

2008 Kosmika. 5min. Videoarte.

2008 Via Lactea. 3min. Videoarte.

Filmografía como actor

2017 (Julián Sosa) Dir. José M. Cabral.

2017 El Corte (Líder de los haitianos) Dir. Félix Germán.

2017 Y a Dios que me perdone (Francisco Viau) Dir. Ángel Muñiz.

2016 Cuentas por cobrar (El Francés) Dir. Ronni Castillo.

2016 Locki 7 (La Yarda) Dir. Ernesto Alemany.

2009 Hermafrodita (Brujo). Dir. Albert Xavier.

2009 La Soga (Fellito Polanco). Dir. Josh Crook.

2008 Ladrones a domicilio (Gregorio Brown). Dir. Ángel Muñiz.

2007 Operación Patakón (Caché). Dir. Tito Nekerman

2007 La Apuesta corto (Paciente). Dir. María José Cabral

2006 Viajeros (Cabuya). Dir. Carlos Bidó

2006 Amor Animal (Pintor). Dir. Robert Lizardo

2006 Bajo la Sombra de la sangre (Luicho). Dir. José Gómez

2004 La cárcel de la Victoria (El haitiano). Dir. Enrique Pintor

2004 Los locos también piensan (Albañil 1). Dir.Che Castellanos

2003 Aquí no es así corto (Víctima) Dir. Victor M. Ramirez

2002 Remake de Para Vivir o Morir (Encuestador). Dir. Radel Villalona

Teatro

2005 – El Funeral (Dr.) Escrito y dirigido por Fausto Rojas Teatro Dramú

2007 Dramas Cortos Perversos y Cotidianos (Pajero) Escrito y dirigido por Carlos Castro

2006 Un enemigo del Pueblo, de Henrik Ibsen (Morten Kül) Dir. Ángel Haché. Grupo de Teatro Orgánico

2006 La Cita (Isaac). Basado en textos de Neruda, Poe y Cortázar Escrita y dirigida por Cynthia Fermín. Gleco Productions

2006 Delirio Habanero, de Alberto Pedro (Negro Bembón) Dir. Raúl Martín. Teatro de la Luna

2005 La Peste de estos días, de Angelo Valenzuela (Sindicalista, Guerrillero, Doctor). Dir. Ángel Haché. Grupo de Teatro Orgánico

2005 Paradise, de Pedro Antonio Váldez (Demonio, Culebra, Delincuente). Dir. Ángel Haché. Grupo de Teatro Orgánico

2003 The Tree of the Life, de Heart of the Beast Puppet Theatre (El árbol de la vida). Grupo Heart of the Beast Puppet Theatre

2003 Cuadros de Amor y Humor al Fresco, de José L. Alonso de Santos (Johnny). Dir. Ángel Haché 2001 Exigencias de un Mulato Cimarrón (esclavo). Dir. Servio Uribe Teatro Calíope